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İşte İBB'nin çalışanına verdiği değer bu kadar! İşçiyi boya kovalarının üzerinde taşıdılar

İşte İBB'nin çalışanına verdiği değer bu kadar! İşçiyi boya kovalarının üzerinde taşıdılar
01.04.2022 12:20

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İstanbul'da İBB'ye ait hizmet aracında bir işçi kilometrelerce kasa kısmındaki boyaların üzerinde taşındı. İstanbul'da yol boyama ve bakım işlemleri için kullanılan İstanbul Büyükşehir Belediye'sine ait reklamlı hizmet aracında bir işçi kasa kısmında boyaların üzerinde yatırılarak seyahat etti. Arnavutköy'den başlayan ve kilometrelerce devam eden yolculuk, arkadan ilerleyen bir aracın araç kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, aracın sinyal kullanmadan şerit ihlali yaptığı anlar da görüldü.

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