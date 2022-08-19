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İstanbullu güne sisle uyandı! Haliç Köprüsü gözden kayboldu

İstanbullu güne sisle uyandı! Haliç Köprüsü gözden kayboldu
19.08.2022 09:51

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Son dakika haberine göre İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle Haliç Köprüsü adeta gözden kaybolurken, azalan görüş mesafesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Yaşam Videoları

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle Haliç Köprüsü adeta yok oldu. Pierlotti Tepesi'nden çekilen sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu.



Sabah saatlerinde etkili olan sis, Alibeyköy, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa'da etkili oldu. Pierlotti Tepesi'nde görülen sis kartpostallık manzaralar oluşturdu. Görüş mesafesinin belirli ölçüde düşmesi nedeniyle Haliç Köprüsü gözden kayboldu. Haliç Köprüsü'nde de etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesiyle trafiği olumsuz etkiledi.

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