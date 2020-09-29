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İstanbul'da vatandaşların doluyla imtihanı! Kimi battaniye örttü, kimi araçlarıyla köprü altlarında bekledi

Son dakika haberi... Ataşehir'de sağanak yağış ve dolu nedeniyle araçlarının zarar görmesini istemeyen vatandaşlar önlemlerini aldı. Kimileri otomobillerinin üstünü battaniyelerle örttü kimileri ise araçlarıyla köprü altlarında bekledi. Bayrampaşa'da aniden bastıran sağanak bazı noktalarda sele neden oldu. Sokakta park halindeki bir motosiklet sel sularına kapıldı. Öte yandan Kadıköy'de bulunan galeriler battaniye, paspas, kilimle önlem alırken, iki galerinin ise yorgan ve yastık ile önlem alması dikkat çekti. Bir aracın üzerinde ise yatık ve katlanır sandalye konulduğu görüldü.

29.09.2020 14:59 - Son Güncelleme: 29.09.2020 15:11
Ataşehir'de vatandaşların doluyla imtihanı! Kimi battaniye örttü, kimi araçlarıyla köprü altlarında bekledi

Kimileri otomobillerinin üstünü battaniyelerle örttü kimileri ise araçlarıyla köprü altlarında bekledi. İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan dolu yağışı birçok ilçede etkili oldu.

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Ataşehir'de vatandaşların doluyla imtihanı! Kimi battaniye örttü, kimi araçlarıyla köprü altlarında bekledi

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan dolu yağışı birçok ilçede etkili oldu. Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi 3001 Caddesi vatandaşlar araçlarının dolu nedeniyle zarar görmemesi için battaniye ve kilimlerle önlem aldı.

Ataşehir'de vatandaşların doluyla imtihanı! Kimi battaniye örttü, kimi araçlarıyla köprü altlarında bekledi

Kapının önündeki bir otomobili battaniyelerle korumaya çalışan bir kadın, "Aslında benim arabam değil komşumun arabası. O gelmemiş, yazık günah dedim. Adamın arabası zarar görmesin" dedi.

Ataşehir'de vatandaşların doluyla imtihanı! Kimi battaniye örttü, kimi araçlarıyla köprü altlarında bekledi

Kimileri ise otomobillerine zarar gelmemesi için köprü altlarında bekledi. Ataşehir Mehmet Akif Ersoy Sokağı üzerinde bulunan bir oto galeri sahibi ise dükkanının bahçesinde bulunan otomobillerini hemen yanındaki üst geçidin altına sakladı.

Ataşehir'de vatandaşların doluyla imtihanı! Kimi battaniye örttü, kimi araçlarıyla köprü altlarında bekledi

Oto galeri sahibi vatandaş ise, "20 aracımızı buraya kaçırdık. Az daha ölüyorduk burada.

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