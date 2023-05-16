İstanbul’da uyuşturucu hap operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul’un Kadıköy ve Avcılar ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 122 bin hap ve 13 kilonun üzerinde uyuşturucu hap tozu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, Kadıköy ve Avcılar ilçelerinde 2 adreste ve bir araçta uyuşturucu tespit etti. Belirlenen yerlere geçtiğimiz Cuma günü operasyon düzenlendi. Baskınlarda 122 bin 196 ecstasy hap, daralı ağırlığı 13 kilo 593 gramı bulan 67 bin 965 adet ecstasy tozu, ruhsatsız silah ve bu silaha ait 15 mermi ele geçirildi