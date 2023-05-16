Haberler Yaşam Videoları İstanbul’da uyuşturucu hap operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul’da uyuşturucu hap operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul’da uyuşturucu hap operasyonu: 3 gözaltı
16.05.2023 11:46 - Son Güncelleme: 16.05.2023 12:05

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:11
Ankara'da şiddetli fırtına!...
Yaşam 03:08
Akli dengesi bozuk şahıs...
Yaşam 04:44
Yusufeli Barajı'nda su...
Yaşam 02:05
Eyüpsultan’da 2 katlı binanın...
Yaşam 01:45
Kastamonu'da gece yarısı...
Yaşam 00:39
Çorum'da baba-oğlun...
Yaşam 00:54
Çorum'da feci kaza! Beton...
Yaşam 02:18
Şehit ateşi Kocaeli’ye de...
Yaşam 02:18
İki kişinin yere düştüğü...
Yaşam 05:15
Boynunda kedisi ile tüm...
Yaşam 00:55
Suçüstü yakalanan hırsız böyle...
Yaşam 01:08
İzmir’de eğlence mekanında...

İstanbul’un Kadıköy ve Avcılar ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 122 bin hap ve 13 kilonun üzerinde uyuşturucu hap tozu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, Kadıköy ve Avcılar ilçelerinde 2 adreste ve bir araçta uyuşturucu tespit etti. Belirlenen yerlere geçtiğimiz Cuma günü operasyon düzenlendi. Baskınlarda 122 bin 196 ecstasy hap, daralı ağırlığı 13 kilo 593 gramı bulan 67 bin 965 adet ecstasy tozu, ruhsatsız silah ve bu silaha ait 15 mermi ele geçirildi

Yaşam Videoları
SON DAKİKA