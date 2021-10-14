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İstanbul'da tuhaf olay: Polisten kaçan motosikletliyi bir tekmeyle yere serdi, gözaltına alındı

İstanbul'da tuhaf olay: Polisten kaçan motosikletliyi bir tekmeyle yere serdi, gözaltına alındı
14.10.2021 12:11
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesindecaddeye ters yönden giren motosikletli iki kişi, polisin “dur” ihtarına uymayıp üstüne sürerek kaçmaya başladı. Polisin yaya olarak kovaladığını gören bir vatandaş, motosikletlilere tekme atarak yere düşürdü. Hareketli anlar anbean kameralara yansırken, yere düşen sürücünün ise ayağı kırıldı. Sürücünün motosikletin sigortası olmadığı için kaçtığı ortaya çıktı. Öte yandan polisin kovaladığını görünce motosikletlileri tekme atarak düşüren adam gözaltına alındı. Haberin detayları...

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