İstanbul'da "su" alarmı verildi.

Aşırı sıcaklar nedeniyle buharlaşmanın etkisi ve yağışsız geçen günlerin ardından İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi her geçen gün azalıyor.

15 GÜNDE YÜZDE 6 DÜŞÜŞ

İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi 15 gün içinde yüzde 56,24'ten yüzde 50,62'ye düştü. İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde geçtiğimiz Mart ayında yüzde 80'lere dayanan baraj doluluk oranı bugünlerde yüzde 50'ye kadar düştü.

İstanbul'a su sağlayan barajların başında gelen Alibeyköy Barajı da kuraklıktan en fazla etkilenen baraj oldu. Geçtiğimiz Mart ayında doluluk oranı yüzde 65'e kadar yükselen Alibeyköy Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 34,09'a kadar geriledi.

6 BARAJ YÜZDE 50'NİN ALTINDA

İstanbul'a su sağlayan barajların 6'sında doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi.

İstanbul'un Alibeyköy, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Papuçdere baraj gölü havzalarında doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi.

İstanbul'un en dolu barajı yüzde 67,06'yla Elmalı Barajı oldu. En düşük doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 30,06 doluluk oranıyla Istrancalar Barajı oldu.

İstanbul'un barajlarında doluluk oranları;

ÖMERLİ %50,18

DARLIK %61,08

ELMALI %67,06

TERKOS %54,73

ALİBEYKÖY %34,09

BÜYÜKÇEKMECE %49,68

SAZLIDERE %43,31

ISTRANCALAR %30,6

KAZANDERE %38,76

PAPUÇDERE %43,79