Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere 11 il için yaptığı sağanak uyarısının ardından İstanbul'da yağış etkisini gösterdi.

TRAFİK KİLİTLENDİ

İş çıkış saatine doğru yağışın şiddetini artırmasıyla Esenyurt D-100 Büyükçekmece istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Vatandaşlar otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

D-100 DURMA NOKTASINA GELDİ

Silivri'de de akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle D-100 karayolu ile ilçe merkezinde trafik durma noktasına geldi.

Vatandaşlar yağmurun dinmesini durak ve bina girişlerine sığınarak bekledi.

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Etkili yağış nedeniyle bazı sokaklar göle döndü.

Yağışın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.