PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023, 18:37 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2023, 18:45

İstanbul'da şiddetli yağış trafiği kilitledi! İstanbul trafik yoğunluğu kaç? 2 Kasım 2023 İstanbul'da nerelerde trafik var, yoğunluk yüzde kaç? İstanbul trafik yoğunluğu haritası!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinde yağmur etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor. İBB Trafik Yoğunluk Haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 90'lara dayandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere 11 il için yaptığı sağanak uyarısının ardından İstanbul'da yağış etkisini gösterdi.

TRAFİK KİLİTLENDİ
İş çıkış saatine doğru yağışın şiddetini artırmasıyla Esenyurt D-100 Büyükçekmece istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Vatandaşlar otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

D-100 DURMA NOKTASINA GELDİ
Silivri'de de akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle D-100 karayolu ile ilçe merkezinde trafik durma noktasına geldi.

Vatandaşlar yağmurun dinmesini durak ve bina girişlerine sığınarak bekledi.

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ
Etkili yağış nedeniyle bazı sokaklar göle döndü.

Yağışın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

SIRADAKİ VİDEO
SİHA gemisi TCG Anadolu’ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi
02.11.2023Perşembe
Diyarbakır’da telefonda başlayan tartışma kanlı bitti: 4 yaralı
02.11.2023Perşembe
Dilan ve Engin Polat çiftinin araçları Emniyet'te sergilendi!
02.11.2023Perşembe
Dilan ve Engin Polat çifti sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü!
02.11.2023Perşembe
Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı! Yakalanma anından yeni görüntüler ortaya çıktı
01.11.2023Çarşamba
Bunlar da Var
Hamas, İsrail ordusunu böyle vuruyor 00:46
Hamas, İsrail ordusunu böyle vuruyor
02.11.2023Perşembe
Demet Akalın’ın Dilan Polat itirafı sosyal medyayı salladı! 00:55
Demet Akalın’ın Dilan Polat itirafı sosyal medyayı salladı!
02.11.2023Perşembe
Dilan ve Engin Polat çifti sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü! 00:24
'Polat' çifti hastaneye götürüldü!
02.11.2023Perşembe
Şarkıcı Doğuş hakkında bomba iddia: Yasak aşkına imam nikahı kıydı! 00:20
Şarkıcı Doğuş hakkında bomba iddia
02.11.2023Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA