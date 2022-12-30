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İstanbul’da şaşırtan görüntü: İETT otobüsüyle kağıt havlu sevkiyatı

İstanbul’da şaşırtan görüntü: İETT otobüsüyle kağıt havlu sevkiyatı
30.12.2022 10:02 - Son Güncelleme: 30.12.2022 10:03

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İstanbul’da İETT otobüsüyle kağıt havlu sevkiyatı yapıldığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Onlarca kağıt havlunun nereye götürüldüğü ve neden İETT otobüsüyle taşındığı ise merak konusu oldu. Son zamanlarda karıştıkları trafik kazaları ve yaptıkları arızalarla dikkatleri üzerine çeken İETT otobüslerinden biri, bu defa şaşkınlık veren bir haberin konusu oldu. Dün öğle saatlerinde TEM otoyolu Ankara istikameti 5. Levent mevkiinde seyir halinde olan bir sürücü, yanından geçen İETT otobüsünün içerisinde yolcular yerine kağıt havluların olduğunu fark edince gözlerine inanamadı.

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