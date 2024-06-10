2020 yılında Marmara Denizi’nin üstünü bir örtü gibi kaplayan müsilaj yıllar sonra yeniden hortladı. Son zamanlarda Avcılar sahilinde görülmeye başlanan müsilaj hakkında uyarılarda bulunan İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, "Balıkların ölmesine sebep oluyor. İnsan sağlığına da etkiliyor. Çocuklarda kusma ve ishal vakalarının artmasına neden oluyor. İstanbul Boğazı'nda havadan çekilen görüntülerde gemilerin geçişi sonrası oluşan köpüklerin kaybolmadığı ve Boğaz'ın her köşesini kapladığı görülüyor" dedi.