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İstanbul’da korkutan görüntü: Yüzlerce balık ölüsü kıyıya vurdu
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İstanbul'da korkutan görüntü: Yüzlerce balık ölüsü kıyıya vurdu

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 10:04 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2025 10:04

İstanbul'un Eyüpsultan İlçesi'nde bulunan Varan Gölü'nde binlerce ölü balık kıyıya vurdu. Göl kıyısına gelen vatandaşlar durumdan şikayetçi olurken, göle atık su bırakıldığı iddia edildi. Göle akıtılan pis su ve kıyıya vuran balıklar dron kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'un Eyüpsultan İlçesi'ne bağlı Pirinççi Mahallesi'nde bulunan Varan Gölü'nde son günlerde çok sayıda ölü balığın kıyıya vurması, çevre sakinlerini tedirgin etti. Bazı mahalle sakinleri yaşanılan bu durum hakkında şikayetçi oldu. İddiaya göre göle bırakılan atık kanalizasyon suyu, gölün kirlenmesine neden oldu ve balık ölümleri gerçekleşti. Atın suyun fabrikaların bulunduğu noktadan akarak göle aktarılması dron kamerasıyla görüntülendi. Çekilen görüntülerde fabrikaların bulunduğu noktada oluşan dere yatağı gibi bir oluşumdan pis suyun aktığı ve dere yatağıyla birleştiği, birleşim noktasında gözle görülür renk değişimlerinin yaşandığı görüldü. Yaşanılan balık ölümleriyle alakalı yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yaşanılan durum hakkında suç duyusunda bulunarak şikayetçi olduğunu beyan eden Muhlis Güney isimli mahalle sakini, "Bu gölden zaman zaman su çalıyorlardı ben bu noktada şikayetçi oldum. Burada bir at çiftliği var geldiler inceleme yaptılar onlarla alakalı olmadığı ortaya çıktı. Burada benim bin dönüm arazim var bu nedenle bende şikayetçi oldum. İleride bir depo yapmışlar buradan su çalıyorlarmış mahkemeyi de kazandım bu konuda. yukarıdaki mahallelerin lağım sularını buraya bağlamışlar. Pis sular buraya aktığı için ölümler oluyor. Burada belediye ekipleri, İSKİ ekipleri inceleme yaptılar ama bize bir açıklama yapmadılar" şeklinde konuştu.



Göl kıyısına vakit geçirmek için gelen Muhammet Gülten isimli başka bir vatandaş ise, "Zaman zaman arkadaşlarımızla geliyorduk. Son zamanlarda hoş olmayan böyle bir görüntü gördük. İlgilenen kimse de yok buraya son 3 haftada dört kere falan geldim. Burası böyle pis bir yer değildi çöpler falan yoktu. Burası bir fabrika veya bir işletmenin atığından veya bir kimyasaldan olmuş olabilir rengi de çok kötü durumda. Bunlarda canlı hayvanlar birilerinin ilgilenmesi gerekiyor." İfadelerini kullandı.

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