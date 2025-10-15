PODCAST CANLI YAYIN
İstanbul'da köprüden atlamak isteyen kadını müzakereci polis böyle ikna etti

İstanbul'da köprüden atlamak isteyen kadını müzakereci polis böyle ikna etti

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü üzerinde intihar etmek isteyen kadını, müzakereci bir polis yaklaşık 1.5 saat sürede ikna etti. Polisin intihar etmek isteyen kadını ikna çabaları ve kadının sigara içtiği anlar dronla görüntülendi.

Avrupa ve Asya Kıtalarını birbirine bağlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde gece saatlerinde bir kadın intihar etme girişiminde bulundu. Köprüsünün ortasında taksiden inen kadın için olay yerine Köprü Koruma Polisleri geldi.

Daha sonra kadının ikna edilmesi için olay yerine müzakereci polis çağrıldı. İntihar etmek isteyen kadının yanında duran müzakereci polis sigarasını yakması için kadına çakmağını verdi. Müzakereci polis, atlamak isteyen kadınla uzun süre konuştu. Polisin yaklaşık 1,5 saat süren ikna çabalarının ardından kadın intihar etmekten vazgeçti.

Öte yandan intihar girişimi nedeniyle köprüde trafik oluştu. Polisin kadını ikna çabaları ve köprüde oluşan trafik havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Bunlar da Var

Maltepe Gülsuyu Metro İstasyonu’nda dehşet: Raylara atlayan kişi öldü
Maltepe Gülsuyu Metro İstasyonu’nda dehşet: Raylara atlayan kişi öldü
Elazığ'da gazeteci Koca'ya silahlı saldırı anı kameraya yansıdı
Elazığ'da gazeteci Koca'ya silahlı saldırı anı kameraya yansıdı
Ankara’da tır karşı şeride geçti, otomobille çarpıştı: 2’si ağır 4 yaralı
Ankara’da tır karşı şeride geçti, otomobille çarpıştı: 2’si ağır 4 yaralı
Tramvayın altın kalmaktan güvenlik görevlisi kurtardı; o anlar kamerada
Tramvayın altın kalmaktan güvenlik görevlisi kurtardı; o anlar kamerada

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle