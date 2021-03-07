Haberler Video Yaşam Videoları İstanbul'da kayganlaşan yolda feci kaza! Takla atıp yan yatan aracı vatandaşlar düzeltti

İstanbul'da kayganlaşan yolda feci kaza! Takla atıp yan yatan aracı vatandaşlar düzeltti

İstanbul'da kayganlaşan yolda feci kaza! Takla atıp yan yatan aracı vatandaşlar düzeltti
07.03.2021 11:28
Ana Sayfa 01:41
Okul servis ücretleri belli...
Ana Sayfa 01:17
Mezarlıkta Çiçek satıp kızını...
Ana Sayfa 00:43
Kardeşlerim 4. bölüm fragmanı
Ana Sayfa 01:49
Yunanistan'ın SİHA korkusunu...
Ana Sayfa 08:36
Önce ters yönde araç kullandı!...
Ana Sayfa 03:08
İstanbul'da hareketli gece!...
Ana Sayfa 01:56
Altın alınmalı mı satılmalı...
Ana Sayfa 03:07
Tayyip bey haklıymış, bundan...
Ana Sayfa 00:59
Toroğlu'ndan Mete Kalkavan'a...
Ana Sayfa 05:16
Helikopter kazasında şehit...
Ana Sayfa 28:23
Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu...
Ana Sayfa 02:19
Oyuncu Esra Dermancıoğlu isyan...

İstanbul Şişli'de sabah saatlerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç önce yol kenarındaki taş dubalara ardından da ağaca çarparak yoldan geçen ticari taksinin üzerine yan yattı.


Şişli'de bir otomobil kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki taş dubalara, ardından kaldırımdaki ağaca çarparak ticari taksi üzerine yan yattı. 1 kişinin yaralandığı kazada, vatandaşlar yan yatan aracı düzeltti.

Olay, saat 09.00 sıralarında Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil yağışın da etkisi ile kontrolden çıkarak önce kaldırım kenarındaki taş dubalara, sonra kaldırımda bulunan ağaca çarpıp yoldan geçen ticari taksinin üzerine yan yattı. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri gelene kadar vatandaşlar yan duran aracı düzeltti. Araç sürücüsü olaydan yara almadan kurtulurken, yanında bulunan arkadaşı ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Trafik akışı ise kısa süreliğine durdu. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kaza yapan aracın yoldan çekilmesi ile trafik akışı normale döndü.

Yaşam Videoları
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ