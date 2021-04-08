İstanbul'da dolu önlemi! Mal canın yongasıdır diyen vatandaşlardan yine bilindik önlem

İstanbul için yapılan kuvvetli yağış uyarısı sonrası Anadolu yakasının bazı bölgelerinde dolu yağışının etkili olabileceğini düşünen vatandaşlar araçlarını koruma altına aldı.

Meteoroloji'nin İstanbul için kuvvetli yağış uyarısının ardından Anadolu yakasında bazı ilçelerinde dolu yağışı olabileceğini düşünenler araçlarının üzerine halı, battaniye ve karton koyarak önlem aldı.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Uyarıda, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Uyarıda, "İstanbul'da halen devam eden sağanak yağışların, bu akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.





Meteoroloji'nin uyarısının ardından Anadolu Yakasında özellikle daha önce dolunun vurduğu Üsküdar, Maltepe ve Ataşehir'de araçların üzeri halı, kilim ve karton konularak önlem alındı.

Komşusunun aracının üzerine dolu önlemi aldığını söyleyen Güner Hancı "Üsküdar'da daha önce dolu yağışı yaşandığı için araçlar çok fazla zarar gördü. Bundan ötürü ufak bir yağış uyarısında araçların üzerini kapatıyorlar.Korkuyor insanlar ne olur ne olmaz diye önlem alıyor" diye konuştu.





Metin Hancı ise "Önceki dolu yağışlarından korktukları için araçların üzerine halı, kilim ne varsa atmışlar. Meteoroloji yağış uyarısı yaptı ama vatandaşlar dolu uyarısı olarak algıladı herhalde" dedi.

İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da devam eden sağanağın kuvvetlenerek akşam saatlerine kadar süreceğini bildirdi ve ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, İstanbul'da sağanak gün boyu etkili olacak. Halen devam eden sağanağın, bu akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (20-35 kilogram/metrekare) gerçekleşmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.