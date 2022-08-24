İstanbul'da da görüldü | Su kaynaklarındaki ölümcül tehlike: siyanobakteri! Karaciğer kanserine neden oluyor

TürkiyeTabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, su kaynaklarında artan siyanobakterilere karşı uyarıda bulundu. Kesici, siyanobakterilerin mavi ve yeşil alg olarak dünyanın en yaşlı mikroorganizmaları olduğunu belirterek, "Balıkların yaşamasına engel olmakta, oksijensiz kalmalarına neden olmaktadır. Ortamdaki yaşamsal faaliyetleri engelliyorlar. Bütün canlılar için tehlikelidir. Bunları bırakın içmeyi tarımda bile kullanılması bile tehlikelidir. Aşırı siyanobakterilerle yüklü olan suların içilmesinde başta karaciğer kanserinden tutun diğer birçok hastalıkların rastlandığı belirlenmiştir" diye konuştu.