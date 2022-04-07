RAMAZAN İMSAKİYE
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İstanbul'da çakıl yüklü hafriyat kamyonu dehşet saçtı

İstanbul'da çakıl yüklü hafriyat kamyonu dehşet saçtı
07.04.2022 09:05

OTOMATİK OYNAT

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Arnavutköy’de freni patlayan hafriyat kamyonu çayırlık alana uçtu. Yol kenarındaki uyarı levhalarını ve yönlendirme tabelalarını yıkarak çayırlık alana uçan hafriyat kamyonu sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yeri havadan görüntülendi. Kaza, dün akşam saat 17.20 sıralarında havalimanı yolu, Arnavutköy İstikametinde meydana geldi. İddiaya göre, freni patlayan 34 UL 8019 plakalı hafriyat kamyonunun şoförü frenin patlamasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon yol kenarındaki yönlendirme ve uyarı levhalarını yıkarak çayırlık alana uçtu. Kaza esnasında caddede başka bir araç olmaması olası bir faciayı önlerken, kaza yeri ve çevresi drone ile havadan görüntülendi.

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