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İstanbul'da cadde ortasında yaşanan tekmeli tokatlı kavga kamerada

İstanbul'da cadde ortasında yaşanan tekmeli tokatlı kavga kamerada
21.03.2022 10:21

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Arnavutköy'de yaklaşık 10 kişilik grup cadde ortasında tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. İddiaya göre sözlü olarak başlayan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Grubun birbirine saldırdığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde ortasında nedeni belli olmayan bir şekilde tartışmaya başlayan grup daha sonra kavga etmeye başladı. Birbirine tekme ve yumruklarla saldıran kişiler başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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