RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Yaşam Videoları İstanbul'da akılalmaz soygun planı! Bankanın kiralık kasa bölümünde yakalandı

İstanbul'da akılalmaz soygun planı! Bankanın kiralık kasa bölümünde yakalandı

İstanbul'da akılalmaz soygun planı! Bankanın kiralık kasa bölümünde yakalandı
23.04.2021 10:51
Ana Sayfa 00:46
Kripto para operasyonu polis...
Ana Sayfa 02:41
Rusya'nın ormanda sakladığı...
Ana Sayfa 00:42
Adana’da FETÖ operasyonuna 3...
Ana Sayfa 01:54
Thodex'e 8 ilde operasyon
Ana Sayfa 00:36
Konfor ön planda! Yeşilçam'ın...
Ana Sayfa 06:54
Bakan Selçuk çocuklarla...
Ana Sayfa 01:08
Beton Mikseri devrildi: 1 ölü...
Ana Sayfa 00:50
Afyon Dinar'da Tır ve Beton...
Ana Sayfa 01:29
Gece yarısı korkutan yangın!
Ana Sayfa 07:29
AK Parti'ye geçen Önder,...
Ana Sayfa 05:46
Başkan Erdoğan'dan dünyaya net...
Ana Sayfa 00:27
Yüksek İstişare Kurulu...

İstanbul'da bulunan bir banka şubesinden kasa kiralayan Ukraynalı Andru S. isimli kişi, kiralık kasa bölmesindeki diğer kasaları soymaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı.


Üsküdar'da banka şubesinden kasa kiralayan Ukraynalı şüpheli, diğer kasaları anahtar kalıbı çıkararak açmaya çalışırken yakalandı. Şüpheli, kameralara yansıdı. Olay, 15 Nisan'da Selami Ali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan banka şubesinde gerçekleşti.

2 ay önce Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenilen Ukrayna uyruklu Andru S.(50) bankadan kasa kiraladı. Andru, kiraladığı günden itibaren her gün para koymak amacı ile kasasının yanına gitti.

DİĞER KASALARA ANAHTAR KALIBI ÇIKARIRKEN YAKALANDI
Şüpheli, yine para koymak iddiasıyla 15 Nisan'da banka görevlisi ile kasaların bulunduğu alana gitti. Görevlinin yanından ayrılmasını fırsat bilen şüpheli, yanında bulunan 15 anahtarı diğer kişilere ait olan kiralık kasalara deneyerek kalıp çıkarmaya çalıştı.

Banka görevlisi, Andru S.'nin uzun süre içerde zaman geçirmesinden şüphelenerek yanına gitti. Durumu fark eden görevli, polis ekiplerine haber verdi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polis ekipleri, şüpheliyi kasa odasında yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında üzerinden 15 anahtar ve üzerinde geçersiz ibaresi bulunan 1 milyon dolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşam Videoları