İstanbul Şişli'de bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Levent Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki iki katlı alışveriş merkezinin çatısında yangın çıktığı ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanın oluştuğu yangın nedeniyle ekipler Bakırköy'den tüp aracı ve diğer ilçelerden de takım desteği istedi. Yangına, Beşiktaş, Seyrantepe, Şişli, Beyoğlu, Bakırköy ve Sultangazi'den de itfaiye desteği sağlandı.

AVM'deki vatandaşlar ve çalışanlar da tahliye edildi.

Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan yoğun duman, çevre ilçelerden ve Anadolu Yakası'ndan da görüldü.

Yangına 34 araç ve 106 personelle müdahale eden ekipler, merdivenli itfaiye aracı ve AVM'nin ana giriş kapısından yaptığı müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

AVM'NİN ÖNÜNDEKİ METRO GİRİŞİ KAPATILDI

Polis ekipleri de AVM'nin etrafını güvenlik şeridi çekerek, vatandaşları bölgeden uzaklaştırıyor. Ayrıca ekipler, AVM'nin önündeki metro girişini de kapattı.

Dumandan etkilenenlerin olduğu yangında yaralı veya can kaybının olmadığı öğrenildi.

AVM'nin yanındaki bir ofiste çalışan Can Ersan, siyah duman yükseldiğini ve çatının yandığını görmeleri üzerine dışarı çıktıklarını belirtti. Çalışanlardan Gani Sağlar da yangın alarmının çalması üzerine binayı tahliye ettiklerini dile getirdi.

ŞİŞLİ KAYMAKAMI'NIN AÇIKLAMASI

Olay yerine gelen Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, vatandaşların tahliye işleminin AVM'nin ön ve arka kapılarından yapıldığını söyledi.

Yaralı ve can kaybının bulunmadığını belirten Kaya, "Ana binaya geçişi zaten engellemiş arkadaşlarımız. Çatıda da hızlı bir şekilde söndürme çalışmasına devam ediyorlar." dedi.

Kaya, yangının mühürlü bir işletmenin çatısında çıktığını, detaylı bilgiye itfaiyenin raporu sonucunda ulaşılacağını kaydetti.

YANGIN BÖLGESİNDE ACI DAKİKALAR

Yangın bölgesinde bir vatandaş, içeride olduğunu tahmin ettiği yakını için gözyaşı döktü. Endişeli bekleyişle telefona sarılan vatandaş, "Can içeride. Çık dışarı Can, yanıyorsun." diye feryat etti.