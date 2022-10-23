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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 583 bin 70 lira ceza yazıldı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 583 bin 70 lira ceza yazıldı
23.10.2022 09:45

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Çatalca'daki bir çiftlikte yabani hayvan bulunduran 1 kişiyi yakalandı. Çiftlikte yapılan aramalarda 16 ceylan ele geçirildi. Yaban hayvanları bulundurma ve üretme suçundan işletme sahibine toplamda 583 bin 70 lira ceza yazıldı. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Çatalca'da bulunan bir çiftlikte yabani hayvan bulundurulduğu bilgisine ulaştı. Alınan bilgi kapsamında harekete geçen ekipler, söz konusu çiftlikte arama yaptı. Aramalarda 16 ceylan ele geçirildi.

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