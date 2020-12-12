İstanbul Esenler'de markette 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapık yakalandı savcılığa sevk edilecek

İstanbul Esenler'de bir markette 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden ve marketin güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla ifşa olan 27 yaşındaki A.Ö Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir dışına kaçmaya çalışırken Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yakalandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise tacizcinin bugün savcılığa sevk edileceğini açıkladı.

Esenler'de bir kadının taciz edildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlatıldı. Görüntülerden kimliği belirlenen A.Ö, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yakalanırken, tacize uğrayan kişinin engelli olmadığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen yaşı küçük mağdur şahıs ise ifadesi alınmak üzere Çocuk Büro Amirliğine getirildi.

"BAYRAMPAŞA'DA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI"

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, bazı sosyal medya hesaplarında "zihinsel engelli bir kız çocuğuna bir markette cinsel taciz anları" şeklinde yapılan paylaşıma istinaden yürütülen çalışmaya ilişkin şunlar kaydedildi:

"Kazım Karabekir Mahallesi Endülüs Caddesi üzerinde bir iş yerinde gerçekleştiği anlaşılan konu ile ilgili paylaşımda taciz ettiği iddia olunan şahsın A. Ö. olduğu tespit edilmiş, şüpheli şahıs görevlilerimizce İstanbul Bayrampaşa Otogarında yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şüpheli şahsa yaptırılan fotoğraf teşhisinde, şüpheli şahıs, mağdur şahıs ile ilgili görevlileri yanıltmak amacı ile kasıtlı olarak yanlış teşhis ve yönlendirmede bulunmuştur. Devam eden çalışmalarda yaşı küçük mağdur şahsın kimliği tespit edilmiş, ifadesi alınmak üzere Çocuk Büro Amirliğine intikal ettirilmiştir. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir."

"SAVCILIĞA SEVK EDİLECEK"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, Esenler'de bir marketteki taciz iddialarıyla ilgili olarak,

''Alınan ihbar üzerine başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında bir markette 1993 doğumlu şüpheli A.Ö'nün 2009 doğumlu çocuğa cinsel istismarda bulunduğu saptanmış olup, kimliği tespit edilen şüpheli il dışına kaçmaya çalışırken Bayrampaşa Otogarı'nda gözaltına alınmıştır.

Soruşturma çocuğun üstün yararı gözetilerek titizlikle sürdürülmekte olup, şüpheli 12 Aralık'ta başsavcılığımızda hazır edilecektir.'' denildi.