İstanbul Bağcılar’da maskelilere kırmızı gül, maskesizlere kırmızı kart

Bağcılar Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması üzerine salgının ciddiyetine dikkati çekmek amacıyla ilçede "koronavirüs" kostümlü bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte, maskeleri olmayanlara kırmızı kart gösterilirken, kurallara uyanlara kırmızı gül verildi.

"KİŞİSEL HATALAR KENDİLERİNİ BAĞLAR AMA BU TOPLUMU BAĞLAYAN BİR HATADIR"

Lokman Çağırıcı, İstanbul'da vaka sayılarında yükselmenin sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Dikkat çekme adına, bu süreçte biliyorsunuz İstanbul'umuz yükselmeye devam ediyor. Bunun bir an önce normal standartlara dönme en büyük arzumuz. Biz de Bağcılar Belediyesi olarak böyle bir farkındalık ortaya koyduk. Kurallara uymayanlara kırmızı kartı, kurallara uyanlara da karanfil takdim edilecek. İyilere kırmızı karanfil, kurallara uymayanlara da kırmızı kart gösterilecek. Daha fazla dikkat çekme adına yaptık. Gerçekten bir an önce bundan kurtulmamız lazım. Kişisel hatalar kendilerini bağlar ama bu toplumu bağlayan bir hatadır. Bu açıdan kul hakkına da giriyorlar aynı zamanda"