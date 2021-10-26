İstanbul Arnavutköy'de 'kızıl akbaba' görüldü! 'Sadece belgesellerde görüyorduk'

İstanbul Arnavutköy'de dün akşam bir binanın çatısına 'kızıl akbaba' kondu. Bir süre çatıda bekleyen 'kızıl akbaba' daha sonra yorgunluktan bahçeye düştü. Göç yolundayken bitkin düşüp çatıya konduğu tahmin edilken 'kızıl akbaba'yı bulan Alaattin Aral, "Biz bu hayvanları sadece belgesellerde görüyorduk. Çocuklar ve torunlarım çok şaşırdılar. Baktık uçamıyor, ben de eve götürdüm. Vücudunu kontrol ettim ancak herhangi bir yara bere göremedim. Belli ki yorgun düşmüş. Belediye ekiplerine haber verdik. Onlar da şimdi alıp tedavi gerekiyorsa tedavi edip ilgili yerlere teslim edecekler" dedi. Öte yandan akbaba çocukların da ilgi odağı oldu.