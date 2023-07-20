Haberler Yaşam Videoları Irkçılık ve İslamofobi bir arada: Motosikletini çarşaflı kadınların üzerine sürdü

Irkçılık ve İslamofobi bir arada: Motosikletini çarşaflı kadınların üzerine sürdü

Irkçılık ve İslamofobi bir arada: Motosikletini çarşaflı kadınların üzerine sürdü
20.07.2023 18:32

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:26
Antalya'da ormanlık alanda...
Yaşam 02:18
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde...
Yaşam 00:07
Urla'da makilik alanda yangın...
Yaşam 01:40
Bakırköy'de korkunç olay:...
Yaşam 01:36
Buzul çatlağından yaralı...
Yaşam 00:37
Tırın altına kalan...
Yaşam 02:02
Denizli'de feci kaza
Yaşam 00:52
Park halindeki motosikletlere...
Yaşam 03:17
Yolcu otobüsü ile tır...
Yaşam 01:29
Niğde'de korku dolu anlar!...
Yaşam 02:33
Esenyurt'ta bir baba, gelinine...
Yaşam 00:34
Bolu'da korkunç olay! 6 köpek...

Olay, İstanbul'da akşam saatlerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen iki motosikletli, kaldırımda yürüyen iki çarşaflı kadının üzerine motosikletini sürdü. İki kadını korkutan motosiklet sürücüsünden biri o anları internette paylaştı. Motosiklet sürücüsü görüntüyü, "Benim kaldırımda olmam suç değil, onların ülkemde olması suç" notuyla paylaştı.

Yaşam Videoları

Irkçı ve İslamofobik saldırı, akşam saatlerinde İstanbul'da meydana geldi.

Kimliği henüz belirlenemeyen iki motosikletli, yabancı uyruklu olduğunu ileri sürdüğü kaldırımda yürüyen iki çarşaflı kadının üzerine motosikletini sürdü.

İki kadını korkutan motosiklet sürücüsünden biri o anları internette paylaştı. Motosiklet sürücüsü görüntüyü, "Benim kaldırımda olmam suç değil, onların ülkemde olması suç" notuyla paylaştı.

"SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ"

Hem yabancı hem de tesettürlü olduğu için kadınlara saldıran sürücülere, sosyal medyadan tepki yağdı. Çok sayıda vatandaş, sürücülerin yakalanıp yargılanmasını istedi. Bir vatandaş ise , "Bu maganda, şu yaptığını bir sokak hayvanına ya da biraz açık giyinmiş bir kadına yapsa bir çoğumuz kıyameti koparırız ama ne yazık ki böyle bir olaya maruz kalanın bir insan olduğunu unutup. Sırf çarşaflı olduğu için ses çıkarmayan hatta destekleyen çok insan çıkar bu ülkede!" diyerek tepkisini dile getirdi.

SON DAKİKA