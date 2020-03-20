İnternetten koronavirüs testi nasıl yapılır? Koronavirüs (Kovid-19) hastalık riski online sorgulama 20.03.2020 09:53

koronaonlem.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinde vatandaşların hastalık riskini online sorgulayabilecekleri internet sitesini bir saatte 100 bin kişi inceledi. Sistem, aldığı sonuçlara göre vatandaşa ön değerlendirme hizmeti sunuyor. Ön değerlendirmenin yüksek riskli çıkması halinde ise sistem, bir sağlık tesisinin ziyaret edilmesini öneriyor. Uygulamaya girmesiyle ilk bir saatte 100 bin kişi tarafından ziyaret edilen internet sitesinin kısa sürede İngilizce olarak da tüm dünyanın erişimine sunulacağı bildirildi.

koronaonlem.saglik.gov.tr: Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, daha önce "ALO 184" hattından yapılan uygulama, "koronaonlem.saglik.gov.tr" üzerinden hizmete sunuldu. Uygulamaya girmesiyle ilk bir saatte 100 bin kişi tarafından ziyaret edilen internet sitesinin kısa sürede İngilizce olarak da tüm dünyanın erişimine sunulacağı bildirildi. Makine öğrenme algoritması ile çalışan sistem, kullanıcılara "son 14 gün içerisinde yurt dışı seyahati, hangi şehirde bulunulduğu, herhangi bir sağlık merkezinde bulunulup bulunulmadığı, solunum yolu hastası biriyle temas olup olmadığı, kronik hastalık geçmişi ve hastalık belirtileri" hakkında sorular soruyor.

ONLİNE KORONAVİRÜS SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bilim insanları yeni belirtileri açıkladı! Koronavirüs belirtileri nelerdir?

Halk arasında koronavirüs olarak bilinen, tıptaki adı kovid-19 olan koronavirüs karşı korunmak için herkese bir takım sorumluluklar düşüyor. Çin'in Vuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını, tüm dünyada hızla yayılıyor. Uzmanlar sıklıkla koronavirüs için uyarılar yapıyor, evde kalmanın ve kendini izole etmenin kritik önem taşıdığı günlerde koronavirüs belirtileri gören kişilerse ALO 184 üzerinden bilgiler alabiliyor. Öte yandan koronavirüs hakkında araştırmalarını sürdüren bilim insanları koronavirüsün yeni belirtilerini buldu. Koronavirüsün belirtileri nelerdir?

YENİ BELİRTİLER ORTAYA ÇIKTI

Dünya, korona virüs ile mücadeleye devam ederken Almanya'dan virüsün yeni belirtileri hakkında dikkat çeken bir haber geldi. Yeni tip korona virüs (Kovid-19) kapan insanların yaklaşık üçte ikisinde kısa bir süre için koku ve tat kaybı görüldüğü belirtildi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung'e konuşan Bonn Üniversitesi Hastanesi Viroloji Enstitüsü Başkanı Prof. Hendrik Streeck, korona virüs hastalarının yaklaşık üçte ikisinde birkaç gün devam eden koku ve tat kaybının görüldüğü, bunun dışında hastaların yüzde 30'unda da ishal gözlendiğini söyledi.

GÜNDEN GÜNE KORONAVİRÜS SEMPTOMLARININ SEYRİ

Çin'de bilim insanları yeni tip corona virüsün (covid-19) genel belirtilerinin günden güne nasıl ortaya çıktığını gösteren iki araştırma yayımladı. Birinci araştırmaya göre ilk gün hafif bir öksürükle başlayan covid-19 hastalığı 8 günde ciddi bir solunum hastalığına dönüşebiliyor. İkinci araştırmada ise virüsle enfekte olunmasının ardından ortalama taburculuk süresinin 22 gün, ortalama ölüm süresinin ise 18,5 gün olduğunu bildirdi. Ancak, uzmanlar corona virüse yakalanan kişilerin büyük bir çoğunluğunun 7 gün içinde iyileştiğini açıkladı. İşte gün gün corona virüsün seyri...

Birinci gün: Hastalarda, ateş yükselir, kas ağrısı ve kuru öksürük ortaya çıkar. Bununla birlikte yorgunluk da yaşanabilir. Küçük bir azınlıkta ise bir veya iki gün boyunca ishal veya bulantı görülebilir.

Beşinci gün: Enfekte olan kişinin kronik hastalığı varsa ya da yaşlıysa nerfes darlığı olarak da bilinen dyspnea ortaya çıkabilir. Bu durumda nefes almak gittikçe zorlaşır. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, maruziyetten iki ile 14 gün sonra ortaya çıkan semptomların ateş, öksürük ve nefes darlığı olduğunu söylüyor.

EN KRİTİĞİ 7.GÜN

Yedinci gün: Bazı hastalar enfekte olmalarının yedi gün ardından hastaneden yatmalarını gerektiren şiddetli bir nefes darlığı yaşayabilirler. Sağlık kuruluşları, sürekli göğüs ağrısı, nefes darlığı yaşayan ve yüzü ve dudakları mavimsi bir renge dönen hastaların acil bir şekilde tıbbi yardım alması öneriyor.

Diğer taraftan, yedinci gün, hastaların büyük çoğunluğu için - yaklaşık yüzde 85'i - semptomların azalmaya başladığı ve izolasyondan çıkmanın bir olasılık olduğu noktadır.

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMUNA DİKKAT

Sekizinci gün: Corona virüsten yüksek bir şekilde etkilenen insanlarda sekizinci günde, akciğerlerin hayati organlara yeterli oksijen sağlayamadığı Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) belirtileri gelişebilir.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre, vakaların yalnızca yüzde 15'i bu noktaya ulaşıyor.

Onuncu gün: Solunum problemleri kötüleşen hastaların 10. günde yoğun bakım ünitesine girmesi gerekir.

On ikinci gün: Wuhan'da yapılan ilk araştırmaya göre, hastalardaki ateş bu noktada sona eriyor. Hastalıktan kurtulanlarda, semptomlar yaklaşık 13 günün ardından yok oluyor.

CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR? (KORONAVİRÜS)

İştahsızlık ve kilo kaybı

Ateş

Halsizlik ve durgunluk

Karın bölgesinin şişmesi

Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi

Solunum sorunları ve nezle

Denge sorunları

Genel psikolojik durumda değişme, mutsuz ifade

CORONA VİRÜSÜ BULAŞICI MI?

Corona virüsler birçok farklı canlıda hastalıklara neden olabilir. Ancak, SARS-CoV insanlar ve maymunlar, Himalaya misk kedisi, rakun köpeği, kedi, köpek ve kemirgenler gibi hayvanlara bulaşabilir. Kış aylarında daha çok görülen bu virüs; özellikle solunum yolları, karaciğer, mide, barsak ve sinir sistemini etkileyebilir. Grip gibi kolayca, öksürme ve hapşırma ile havaya saçılan virüslerin alınması, enfekte materyale dokunulmasının ardından ağız ve buruna temas sonucunda bulaşabilir.

CORONA VİRÜS TEDAVİSİ VAR MI? NASIL?

Hastalığın kesin tedavisi yoktur. Belki hasta kedinin daha uzun ve rahat yaşaması sağlanabilir. Çalışmalar devam etmektedir.

Bağışıklık sistemi güçlendiriciler, interferonlar, vitamin kürleri (özellikle C vitamini), antibiyotik desteği en önemli tedavi araçları arasındadır.

Islak FIP'te karında biriken suyun zaman zaman alınması kedinin solunumunu rahatlatabilir. Veteriner hekimin bilgisi dahilinde doğal ürünler denenebilir. Ancak unutulmamalıdır ki hastalığın efuziv forumun herhangi bir tedavisi yoktur.



N95 MASKE NEDİR?

N95 maskeler, Bakteri, virüs, toz, sis ve duman gibi kirleticileri filtreleme konusunda sıradan maskelere göre daha yüksek performans gösteriyor. Çeşitli iş güvenliği ekipmanları satan yerlerde ve medikallerde bulunabiliyor. Birçok N95 maskesi yüksek filtrasyon verimliliği ve kolay nefes alıp vermeyi kolaylaştıran düşük hava direncine sahip.

N95 MASKE TEK KULLANIMLIK MI?

N95 maskelerin gözenek yapısı belli bir standart aralığındadır, bu gözenek çapı maskenin kullanılması ile birlikte değişmeye başlar. Maske zamanla toz tutmasıyla birlikte gözenekleri kapanır, nefes alıp vermeden dolayı da bazı gözeneklerin çapı büyür.

Aynı şekilde suyla veya temizleyicilerle de yıkanması da bu gözenek çaplarında deformasyona sebep olur. Bundan dolayı n95 maskenin kullanım süresi kullanım şekline göre değişebiliyor. Ancak maskenin günlük olarak değiştirilmesi de öneriliyor.

N95 maskelerin belli bir kullanım süresi bulunmamakla birlikte tek kullanımlık maske sınıfı girdiklerinden dolayı çok uzun süreler kullanılması önerilmemektedir. Bu kullanım süresi havanın kirlilik durumu, kişinin nefes alıp verme hızı, kişinin kilosu gibi değişkenlere bağlı olarak değişir. Çok olağan dışı bir durum olmadıkça n95 maskenin günlük olarak değiştirilmesi uygun olacaktır.

CORONA VİRÜSÜNDEN KORUR MU?

Virüsün boyutu 3 mikron civarındadır. Bu sebeble normal ağız ve burun maskeleri hastalıktan korunmada yarar sağlamasa da hasta olan kişilerin bu tip maskeleri kullanması, çevrelerine virüsün bulaşmasını önemli oranda azaltmaktadır. Normal fiyatlarda satılan maskeler virüslerden yüzde 30 oranında koruyabiliyor.

Cerrahi maskelerde dahi bu korunma rakamı yüzde 70'e kadar yükseliyor. Sağlık çalışanlarının kullandıkları N95 maskeler var onlar öneriliyor. Virüsten koruyucu özellikteki maskelerin çok daha özel filtreleri bulunmaktadır ve bunlar, koruma gözlükleriyle birlikte kullanılmalıdır.

Hijyen kurallarına uyulması, el temizliğine dikkat edilmesi, eller ile göz, ağız ve burun temasından kaçınılması çok önemlidir. Korona için sadece cerrahi maske kullanılması öneriliyor. Diğer izolasyon yöntemimiz ise temas. El hijyenine fazlasıyla önem verilmeli, birisi ile tokalaştıktan sonra eller olabildiğince hijyenil bir biçimde temizlenmeli.

Koronavirüs provokatörlerine geçit yok: 242 şüpheliden 64'ü gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, 11 Mart'tan bu yana sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yaptığı iddia edilen 242 şüpheliden 64'ünün gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"11 Mart'tan bu yana sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yaptığı iddia edilen 242 şüpheliden 64'ü gözaltına alındı. Diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir."