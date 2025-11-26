PODCAST CANLI YAYIN
İnşaat sahasında toprak kayması: 70 kişi tahliye edildi

Bartın'ın Amasra ilçesinde, inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle, üst kısımda bulunan 24 daireli apartmandaki 70 kişi tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi.

Olay, gece saatlerinde, Amasra ilçesi Kaleşah Mahallesi'ndeki inşaat alanında meydana geldi. Bina inşaatı temeli için kazı yapılan alanda, toprak kayması meydana geldi. Kayan alanın üst tarafında bulunan bir binanın zeminindeki toprak da kaydı. Sesleri duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, 24 daireli apartmandaki 70 kişiyi tahliye etti. Vatandaşlar, Amasra'da bulunan otellere ve emniyet lojmanlarına yerleştirdi. İnşaat çalışması durduruldu. Binanın girişleri ve inşaat alanı şerit çekilip, kapatıldı. Bölgede inceleme sürüyor.

