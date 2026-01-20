İnegöl’de hüzünlü veda: Kazada vefat eden 2 genç kız toprağa verildi

İnegöl'de gece yarısı yaşanan ve 16 FC 849 plakalı otomobilin bir ağaca çarpmasıyla sonuçlanan katliam gibi kazanın ardından, bugün ilçede yas vardı. Kazada hayatını kaybeden iki genç kızın cansız bedenleri, savcılık incelemesinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi.

Şilan'ın Hayalleri Yarım Kaldı

Kazada can veren Şilan Kızılveren'in (23), Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 3. sınıf öğrencisi olduğu ve geleceğin sanatçı adaylarından biri olduğu öğrenildi. Genç Şilan için İnegöl Cemevi'nde düzenlenen törende feryatlar yükseldi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şilan, Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sena Dualarla Uğurlandı

Aynı kazada hayata gözlerini yuman Sena Arslan (24) için ise Mesudiye Camii'nde tören düzenlendi. Genç kızın tabutu başında bekleyen yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Sena'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Şipali Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Yaralıların Tedavisi Sürüyor

Ortaköy Mahallesi yolu üzerindeki virajda kontrolden çıkan araçta ağır hasar meydana gelirken, kazadan yaralı kurtulan sürücü Selahattin Y. (27) ve yolcu Onur C.'nin (24) İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerine devam ediliyor.