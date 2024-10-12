Iğdır'da 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili 8 şüpheli adliyede! DEM'li İl Başkanı'nın rolü ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024, 20:48 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2024, 20:48

Dilucu Sınır Kapısı'nda 9 yıl önce, görevli polis memurlarını taşıyan midibüsle koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu 13 polisin şehit olduğu saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 10 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan biri İstanbul'da bulunan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, jandarma ve polis ekiplerince, emniyetin çıkışında "Vatan size minnettardır" yazısı ve şehit 13 polisin fotoğraflarının yer aldığı bölümün önünden geçirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. İstanbul'da yakalanan diğer şüpheli ise Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

DEM'Lİ İL BAŞKANI PATLAYICI İÇİN MALZEME TEMİN ETMİŞ

Valilikten yapılan açıklamada, 13 polisin şehit edilmesi olayının faillerinden biri olan ve sarı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütünün bölge sorumlusunun H.D.'nin, şehitlerin anısına yapılan anıtın açılışının gerçekleştirildiği 14 Eylül 2024 tarihinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Şırnak'ta yakalandığı ve ardından Iğdır'a getirildiği bildirildi.

8 TERÖR ZANLISI ORTAK OPERASYONLA YAKALANDI

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının H.D tarafından gösterilen sığınaklarda arama yaptığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Şahıs (H.D) tarafından gösterilerek tespit edilen sığınaklarda 2 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bu silahlara ait 5 şarjör ve 150 mühimmat ile bazı yaşamsal malzemeler ele geçirilmiş ve şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edilmiştir. Bahse konu şüphelinin vermiş olduğu ifadeyle genişletilen kapsamlı soruşturma işlemleri çerçevesinde, polislerimizin şehit olduğu olayda patlayıcı yapımında kullanılan gübreyi temin ettiği tespit edilen şüpheli DEM Parti Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk ile örgüte yardım yataklık yaptığı anlaşılan 6 kişi Iğdır'da ve 1 kişi İstanbul'da olmak üzere toplam 8 şüpheli yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmış olup, söz konusu tahkikat işlemleri titizlikle yerine getirilerek farklı tespitlere yönelik araştırmalar devam etmektedir."