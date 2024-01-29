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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024, 16:16 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024, 16:22

İETT otobüsünün içini dumanlar kaplayınca yolcular panikle kendini dışarı attı: O anlar kamerada

Küçükçekmece'de 2 aydır bakım sırasının gelmediği iddia edilen İETT otobüsünün içini bir anda dumanlar kaplayınca yolcular panikle aşağı indirildi. Olay, dün akşam saatlerinde Sefaköy'de meydana geldi. İddiaya göre 2 aydır bakım sırası bekleyen İETT otobüsünün içini bir anda dumanlar kapladı. O sırada yolcular, ayaklanıp dışarı çıkmaya çalıştı ancak bir süre kapılar açılmadı. Daha sonra şoförün kapıları açmasıyla yolcular panikle kendini dışarıya attı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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