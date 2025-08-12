Sabah saatlerinde Hüseyin İçen'in kullandığı 06 BU 3380 plakalı kamyon, Hizan'a bağlı Sağınlı köyü yakınlarında kontrolden çıktı. Araç, kayalıklara çarptıktan sonra devrildi.

Sürücü Kurtarılamadı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Hüseyin İçen'e müdahalede bulundu ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Yol Trafiğe Açıldı

Kamyon vinç yardımıyla kaldırılarak yol temizlendi. Jandarma, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.