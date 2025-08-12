PODCAST CANLI YAYIN

Hizan trafik kazası: 1 ölü!

Bitlis’in Hizan ilçesinde briket yüklü kamyonun kayalıklara çarpıp devrilmesi sonucu sürücü Hüseyin İçen yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah saatlerinde Hüseyin İçen'in kullandığı 06 BU 3380 plakalı kamyon, Hizan'a bağlı Sağınlı köyü yakınlarında kontrolden çıktı. Araç, kayalıklara çarptıktan sonra devrildi.

Sürücü Kurtarılamadı
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Hüseyin İçen'e müdahalede bulundu ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Yol Trafiğe Açıldı
Kamyon vinç yardımıyla kaldırılarak yol temizlendi. Jandarma, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

