Hilal Özdemir'in katili Ayberk Kurtuluş Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne böyle girmiş! İşte o anlar

Sarıyer'de 30 Ağustos'ta Ayberk Kurtuluş (20) üniversitenin kampüsündeki kafede eski kız arkadaşı Hilal Özdemir'i (15) silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Ruhsatsız olduğu belirlenen tabancanın kurusıkıdan bozma silah olduğu öğrenildi. Poliste 24 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Kurtuluş’un aracıyla geldiği kampüste, kapıdaki güvenlik görevlilerine, 'Düğüne geldim' diyerek içeriye girdiği ve aranmadığı bilgisine ulaşıldı. Kampüse aynı gün 2 kez aracıyla giren Kurtuluş’un, içeriye girdiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul’da savcıya suikast: Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan bıçaklanarak öldürüldü!
🔴 Karsspor 𝐎 - 𝟏 Erzincanspor ⚽
Kurtalan’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Çerkezköy’de boya kazanına düşen işçi hayatını kaybetti! Arkadaşı yaralandı
