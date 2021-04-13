RAMAZAN İMSAKİYE
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HAVA DURUMU | Ramazanın ilk haftasında hava nasıl olacak? 13 Nisan hava durumu raporu

HAVA DURUMU | Ramazanın ilk haftasında hava nasıl olacak? 13 Nisan hava durumu raporu
13.04.2021 20:41
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Ramazan ayının gelişiyle havaların nasıl olacağı merak edilirken Meteorolojiden İstanbul ve Trakya için fırtına uyarısı geldi. Yapılan açıklamada çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı uyarıda bulunuldu. İşte meteorolojinin o uyarısı ve 5 günlük hava raporu...


Ramazan ayının gelişiyle havaların nasıl olacağı merak edilirken Meteorolojiden İstanbul ve Trakya için fırtına uyarısı geldi.

YARIN ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN
İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ile İstanbul'da güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli rüzgar ile fırtınanın neden olabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı uyardı.

Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği de belirtildi.

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