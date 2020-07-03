HAVA DURUMU | Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! | 3 Temmuz 2020 il il hava durumu

03.07.2020 09:32

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika tahminlerine göre, Yapılan son değerlendirmelere göre, yükselen hava sıcaklığı İstanbul'da hafta sonundan itibaren 31 ila 34 dereceleri görebilecek. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Hava durumu tahminleri sıcak havaların etkisini arttırmasıyla gündemde yer almaya başladı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bir haftalık süreçte Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın, Basra Alçak Basıncı sebebiyle sıcak havanın etkisinde kalacağı tahmin ediliyor. Bölgede yağış beklenmezken, havanın genellikle az bulutlu ve açık olması öngörülüyor.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bölgede mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren hafta ortasına kadar daha da artacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da hafta sonundan itibaren bir haftalık süreçte yağış beklenmezken, sıcaklığının 31 ila 34 dereceler arasında seyredeceği öngörülüyor. Kentte havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 20°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 23°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 33°C

Az bulutlu

ÇANKIRI 16°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 18°C, 35°C

Az bulutlu

KONYA 20°C, 33°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 31°C

Az bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

DÜZCE 18°C, 35°C

Az bulutlu

KASTAMONU 13°C, 32°C

Az bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

ZONGULDAK 21°C, 28°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Bayburt ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

AMASYA 17°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 22°C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 23°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Erzurum ve Ardahan, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan ile Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 9°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 20°C, 34°C

Az bulutlu

VAN 12°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık