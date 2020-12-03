HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı | 3 Aralık İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya, Burdur’un doğusu, Isparta’nın güneyi, Muğla’nın kıyı kesimleri ile sabah saatlerinde Mersin'in batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus hadisesi bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 3 Aralık il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya, Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi, Muğla'nın kıyı kesimleri ile sabah saatlerinde Mersin'in batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara bölgesinde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.







RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.









BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

AYDIN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı





AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Burdur'un doğu, Isparta'nın güneyi ile sabah saatlerinde Mersin'in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu





BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 16°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BİNGÖL °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu







TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN