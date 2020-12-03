HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı | 3 Aralık İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya, Burdur’un doğusu, Isparta’nın güneyi, Muğla’nın kıyı kesimleri ile sabah saatlerinde Mersin'in batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus hadisesi bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 3 Aralık il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya, Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi, Muğla'nın kıyı kesimleri ile sabah saatlerinde Mersin'in batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Marmara bölgesinde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı bulutlu
AYDIN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Burdur'un doğu, Isparta'nın güneyi ile sabah saatlerinde Mersin'in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BİNGÖL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
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