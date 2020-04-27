27.04.2020 12:01

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Meteorolojiden yapılan tahminlerde bugün Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bilecik, Sakarya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Niğde, Kayseri, Sivas ve Bingöl çevrelerinde havanın yağışlı olacağı bilgisi verildi. Perşembe günü ise yurdun büyük bölümünün gök gürültülü sağanak yağış etkisi altında olacağı kaydedildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl? İşte 27 Nisan 2020 hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bilecik, Sakarya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Niğde, Kayseri, Sivas ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ADANA °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 21°C

Parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 18°C

Parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

27 NİSAN 2020 PAZARTESİ HAVA DURUMU

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