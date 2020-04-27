Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Meteorolojiden yapılan tahminlerde bugün Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bilecik, Sakarya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Niğde, Kayseri, Sivas ve Bingöl çevrelerinde havanın yağışlı olacağı bilgisi verildi. Perşembe günü ise yurdun büyük bölümünün gök gürültülü sağanak yağış etkisi altında olacağı kaydedildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl? İşte 27 Nisan 2020 hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bilecik, Sakarya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Niğde, Kayseri, Sivas ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ADANA °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 21°C
Parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
27 NİSAN 2020 PAZARTESİ HAVA DURUMU
28 NİSAN 2020 SALI HAVA DURUMU
29 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU
30 NİSAN 2020 PERŞEMBE HAVA DURUMU
1 MAYIS 2020 CUMA HAVA DURUMU