HAVA DURUMU | Kar yağışı İstanbul'u ne zaman terk edecek? Uzman isim canlı yayında açıkladı!

İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin büyük bölümünde cumartesi akşamından beri kar yağışı etkili oluyor. İstanbul’da kar kalınlığı yer yer 35-40 santime kadar ulaştı. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Orhan Şen, hava durumu ile ilgili gelişmeleri yorumladı.

Türkiye günlerdir süren yoğun kar yağışının etkisi altında. Özellikle Marmara Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı cumartesi akşamından bu yana devam ederken, hayatı da olumsuz etkiliyor. Şehrin geneli beyaz örtüyle kaplandı, kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye kadar ulaştı. Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Orhan Şen, katıldığı A Haber canlı yayınında "Kar yağışı ne zamana kadar sürecek?" sorusunu yanıtlarken, hava durumu ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.



YAĞAN KAR NEDEN YERDE TUTMADI?

İstanbul'da etkili olan kar yağışı Anadolu Yakası'nın Karadeniz kıyısında ve İstanbul'un doğusunda görülmedi. Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı açıklamada, "Şehir içerisinde kar 5-10 santimetre tuttu. Deniz kenarlarında ise düşük kaldı. Deniz karaya göre daha sıcak olduğu için Marmara'da 10-11 derece, Karadeniz'de ise 9-10 derece; bu sıcaklıktan dolayı deniz kenarlarında olan yerler; mesela Riva, Şile gibi alçak yerlerde tutmadı ama tepelerinde tuttu" dedi. Şen ayrıca, kar yağışının çarşamba günü etkisini kaybedeceğini söyledi.



Beykoz ve köyleri beyaza bürünürken, Riva ve Şile'ye kar düşmedi. Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Şen, açıklamalarda bulundu. Şen, "Kar yağışı çarşamba günü akşam bitecek. Perşembe ve cuma günleri kar olmayacak. Pazar günkü kar yağışı ile pazartesi biraz farklı. Sıcaklık düşmedi pazar günü, beklediğimiz de bu şekildeydi. Sosyal medyada -20 derece, 1,5 metre kar gibi asparagas haberlere müdahale etmeye çalıştık ama bir türlü müdahale edemedik. Öyle bir şey zaten yoktu. Sıcaklık 0 dereceye bile düşmedi, gece biraz düştü. Dolayısıyla yere düşen kar hemen erimeye başladı. Şehir içerisinde dolayısıyla 5-10 santimetre tuttu. Deniz kenarlarında ise düşük kaldı. Deniz karaya göre daha sıcak olduğu için Marmara'da 10-11 derece, Karadeniz'de ise 9-10 derece; bu sıcaklıktan dolayı deniz kenarlarında olan yerler; mesela Riva, Şile gibi alçak yerlerde tutmadı ama tepelerinde tuttu" diye konuştu.

"KAR İSTANBUL'U ÇARŞAMBA GÜNÜ TERK EDECEK"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ölçümlerine göre şehir içi kar yüksekliğinin 2-3 santimetre olduğunu belirten Şen, "Yukarılara doğru 200 metreye çıkınca bu 30 santimetreye kadar çıktı. Yerden bin-2 bin metre yukardaki bulutların olduğu yerdeki hava akımlarına baktığımız zaman, kuzeyden gelmeye başladılar. Dünkü güneyden, Akdeniz üzerinden gelen cephe sistemiyle o karı yapmıştı. Şimdi ise Karadeniz üzerinden gelecek sistemle; aynı sistem ama bulutlara göre değişti biraz. Dolayısıyla Karadeniz üzerinden gelecek, ara sıra kar yapacak. Bu deniz üzerinden geldiği için biraz daha kuvvetli yapabilir. Sıcaklık da bugün ve yarın biraz daha düşüyor yaklaşık 2 derece daha düşecek. Dolayısıyla ara sıra tipi şeklinde kar yağışı yapar. Gece saatlerinde sıcaklık düşecek ve tutma ihtimali çok fazla. Şehir içinden bahsediyorum. Çarşamba günü de yavaşlayacak ve terk edecek" dedi.

"BU HESAPLARI YAPMAK KOLAY DEĞİL"

Şen, "Bu hesapları yapmak atmosferde çok kolay değildir. İleriye dönük öngörü ve tahmin kolay değil. Sadece görsele bakıp da tahmin yaptığınız takdirde, -20 dereceler olur 0, 1,5 metre kar da 2 santimetreye düşer. Atmosferdeki en ufak bir hareket değişikliğe neden olur. Hep bu örneği veriyorum; Afrika'da bir kelebeğin kanat çırpışı bile kuzey yarımkürede iklim şeylerini değiştirebilir. Gerçek meteoroloji mühendisleri uzun vade tahmin yapmaz. Mart serin veya soğuk geçecek veya az yağışlı, çok yağışlı geçecek gibi tahminler yapılabilir. Yoksa 15 gün sonra kar geliyor demek biraz falcılığa giriyor. Önümüzdeki şubat sonunda, mart başında kar olur mu olmaz mı yaklaştıkça bakmak lazım" açıklamasında bulundu.

"-3 DERECELERİ GÖRSEYDİ DAHA FAZLA KAR TUTARDI"

Yükseltinin ve kuzeye bakan yamaçların çok önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Orhan Şen, "Riva'da deniz kenarında ve Büyükçekme'de ise gölden dolayı sıcaklık etkisi var. Ama şöyle olsaydı; sıcaklık -2, -3 derecelere düşseydi, ne deniz kenarı ne dağ başı hepsinde kar yağardı. Çok limitte oldu. Şehirleşmenin etkisi de işin içine girdi. Zaten kritik durumda olan kar yağışının derecesi 4-5 derecelere çıktı. Bu sıcaklıkta kar yağar ama erir. 1-2 günlük yağış daha sert olacak gibi duruyor. Sıcaklık düşecek ve karın da yerde tutma ihtimali fazladır" ifadelerini kullandı.