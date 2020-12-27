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Hatay'da korkutan yangın! 4 ayrı noktada çıktı

Hatay'da korkutan yangın! 4 ayrı noktada çıktı
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Hatay'ın Samandağ ilçesi bir anda alevlere teslim oldu. 4 ayrı noktada yangın çıkmasının ardından itfaiye ekipleri bölgeye gelerek yangını büyümeden söndürme çalışmalarına başladılar. Yangın bir eve yakın alanda devam ediyor.


Hatay'ın Samandağ ilçesi bir anda alevlere teslim oldu.

4 ayrı noktada yangın çıkmasının ardından itfaiye ekipleri bölgeye gelerek yangını büyümeden söndürme çalışmalarına başladılar.

Yangın bir eve yakın alanda devam ediyor.

Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın İtfaye ekipleri aşrı rüzgara rağmen müdahaleye devam ediyor.

Yangın Titus tüneli ve Beşikli alanda ve 1 ayrı nokta söndürülürken diğer noktalarda büyümeye devam ediyor.

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