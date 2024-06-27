PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024, 20:02 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2024, 20:01

Hatay'da feci kaza: Beton mikseri ile çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

Hatay’ın Samandağ ilçesinde beton mikseriyle motosikletin çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü. Edinilen bilgilere göre kaza, Antakya - Samandağ yolu üzerinde meydana geldi. 21 AFA 680 plakalı beton mikseri, 59 yaşındaki Ali K. idaresindeki 31 F 5731 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından, motosiklet sürücüsü Ali K. ve motosikletin arka koltuğunda olan 60 yaşındaki Makbule Y’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemenin ardından cenazeler, Samandağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Tekirdağ'da asfalt yol çöktü, kamyon yola saplandı
27.06.2024Perşembe
Isparta’da otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
27.06.2024Perşembe
Isparta'da anız yangınında bin dönümlük arazi küle döndü
27.06.2024Perşembe
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde bir şahıs kazara ateş alan silahla eniştesini vurdu
27.06.2024Perşembe
Bursa'da para için husumetlisini başından vuran şüpheli tutuklandı
27.06.2024Perşembe
Bunlar da Var
SON DAKİKA I İstanbul Bahçelievler’de 4 katlı bina çöktü: Ölü ve yaralı var mı? 01:11
Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü
27.06.2024Perşembe
Bolivya’da darbe girişimi! 02:31
Bolivya'da darbe girişimi!
27.06.2024Perşembe
Başkan Erdoğan’dan A Milli Takım’a tebrik telefonu 02:58
Başkan Erdoğan'dan tebrik telefonu
27.06.2024Perşembe
İstanbul Bahçelievler’de 7 katlı bina çöktü 02:59
İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü
27.06.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA