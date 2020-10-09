Hatay yanıyor! Alevler kent merkezini sardı

Hatay'ın Belen ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınamıyor. Alevlerin kent merkezine sıçramasının ardından bazı evler tahliye edilirken 2 ev, 3 otomobil ve bir fabrika yanarak zarar gördü.

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor.

Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın evlere sıçradı. Bazı evler tahliye edilirken, 2 ev ve 3 otomobil yanarak zarar gördü.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor ancak rüzgar nedeniyle yangını kontrol altına almakta güçlük çekiyorlar.

Öte yandan, bölgede 50 arazöz, 20 su tankı, 2 uçak, 2 helikopter, 300 personel ve 3 dozer ile yangına müdahale ediliyor.