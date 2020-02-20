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Hakkari ve Yüksekova'da okullara kar tatili! Eğitime 1 gün ara verildi

Hakkari ve Yüksekova'da okullara kar tatili! Eğitime 1 gün ara verildi

20.02.2020 10:10

Hakkari merkez ile Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.


Hakkari merkez ile Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve Yüksekova ilçesinde eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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