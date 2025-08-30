PODCAST CANLI YAYIN

Hakkari-Van yolunda feci kaza: 4 ölü 2 yaralı

Hakkari-Van karayolunda İran plakalı tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.

FECİ KAZA DİKİLİAŞ KÖYÜ CİVARINDA
Hakkari-Van karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, Dikiliaş köyü civarında gerçekleşti.

TIR İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI
Edinilen bilgilere göre İran plakalı bir tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı olan kişiler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralılara müdahale ederken bölgede güvenlik önlemleri alındı.

YOL UZUN SÜRE KAPALI KALDI
Kaza nedeniyle Hakkari-Van karayolu uzun süre trafiğe kapandı, araç kuyruğu kilometrelerce uzadı. Çalışmaların ardından yol kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

