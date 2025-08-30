Hakkari-Van yolunda feci kaza: 4 ölü 2 yaralı

FECİ KAZA DİKİLİAŞ KÖYÜ CİVARINDA

Hakkari-Van karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, Dikiliaş köyü civarında gerçekleşti.

TIR İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Edinilen bilgilere göre İran plakalı bir tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı olan kişiler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralılara müdahale ederken bölgede güvenlik önlemleri alındı.

YOL UZUN SÜRE KAPALI KALDI

Kaza nedeniyle Hakkari-Van karayolu uzun süre trafiğe kapandı, araç kuyruğu kilometrelerce uzadı. Çalışmaların ardından yol kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.