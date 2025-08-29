Erzurum Aşkale Tercan yolunda feci kaza: 1 ölü 1 yaralı 1 kayıp

KÖPRÜDEN DÜŞEN OTOMOBİLDE FECİ KAZA

Olay, akşam saat 20.00 civarında Aşkale Tercan istikametinde meydana geldi. 25 ADH 366 plakalı otomobil sürücüsü, Aşkale Kara Köprü mevkiinde yapımı devam eden köprüye yaklaştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek köprüden Karasu Nehri'ne uçtu.

İLK MÜDAHALE VE KURTARMA ÇALIŞMALARI

Köprü inşaatında çalışan işçiler kazaya ilk müdahale edenler oldu. Olay yerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edilerek kurtarma çalışmaları başlatıldı. İlçe trafik ekipleri ise yol güvenliğini sağladı.

KAZADA ÖLÜ, YARALI VE KAYIP

Araçta bulunan E.K. hayatını kaybederken, N.K. yaralı olarak kurtarıldı. Araçtaki üçüncü yolcu İ.S. ise Karasu Nehri'ne kapılarak kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kaza yerinde ilçe emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri kaybolan yolcuyu bulmak için yoğun arama çalışmalarını sürdürüyor.