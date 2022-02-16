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Gürültü yapan kiracısını uyardı silahlı saldırıya uğradı

Gürültü yapan kiracısını uyardı silahlı saldırıya uğradı
16.02.2022 10:00

OTOMATİK OYNAT

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Arnavutköy’de aylardır kirasını ödemeyen yabancı uyruklu grup, ses yaptıkları için kendilerini uyaran ev sahibine kuru sıkı tabancayla ateş edip kayıplara karıştı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay, saat 16.30 sıralarında Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yankı Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aylardır kirasını ödemeyen yabancı uyruklu kiracılarıyla ilgili, gürültü nedeniyle apartmandan sürekli şikayet alan yaşlı adam, uyarmak için evin kapısını çaldı. Kapıda başlayan tartışma sokağa taştı. Ev sahibinin uyarısının ardından yabancı uyruklu kiracılar, yaşlı adama kuru sıkı tabanca ile ateş açarak olay yerinden kaçtı. Olayda yaralanan ya da ölen olmazken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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