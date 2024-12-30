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Güney Kore’deki uçak kazası hakkında korkunç detay: 179 kişiye mezar oldu!
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Güney Kore'deki uçak kazası hakkında korkunç detay: 179 kişiye mezar oldu!

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 18:13 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2024 18:13

Güney Kore'de dün sabah saatlerinde meydana gelen uçak kazasında 181 kişiden 179'u hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili kan donduran bir detay ortaya çıktı. Boeing B 737-800 tipi uçağın, kazadan önceki 48 saatte 13 sefer yaptığını bildiren yetkililer, bu uçuşların bazılarının Çin, Tayland, Malezya, Japonya ve Tayvan'a olduğunu kaydetti. Silla Üniversitesi Havacılık Bilimleri Profesörü ve eski pilot Kim Kwang-il kazanın kan donduran boyuta gelmesine neden olan duvar hakkında "Uluslararası havacılık güvenliği standartlarına aykırıdır. Bahsi geçen yapı, uçağın çarpmasına ve alev almasına neden oldu" dedi.

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