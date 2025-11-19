PODCAST CANLI YAYIN
Gülerek üfledi, ağlayarak ayrıldı: Alkollü aday sürücünün ehliyeti iptal

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimde 0.29 promil alkollü çıkan aday sürücünün ehliyeti daimi iptal edilirken, alkollü şekilde direksiyon başına geçen aday sürücü, gülerek üflediği alkol testinden ağlayarak ayrıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Talas ilçesine bağlı Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde denetim yaptı. Ekipler tarafından yapılan denetimde Ş.K. yönetimindeki 38 AIY 463 plakalı otomobil durduruldu. Yapılan alkol kontrolünde aday sürücü Ş.K. 0.29 promil alkollü çıktı. Ş.K.'nın ehliyeti aday sürücüler için yasal sınır olan 0.20 promilden fazla olması nedeniyle daimi iptal edildi.


Alkollü şekilde direksiyon başına geçen Ş.K. gülerek üflediği alkol testinden ehliyetinin iptal edilmesi nedeniyle ağlayarak, ayrıldı.

