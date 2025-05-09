Giresun’da lisede cinayet: 2 kadın silahla öldürüldü

Giriş Tarihi: 9.05.2025 11:22:37

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle okul kantinine giren Turan, yanında taşıdığı silahla iki kadına ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Rana ve Gonca Çavuşoğlu'na ilk müdahale okulda yapıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadılar.

Olayın ardından kaçan Abdullah Turan'ın yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan Abdullah Turan'ın bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu ve "eski hükümlü kadrosu" kapsamında topluma kazandırılması amacıyla okulda hizmetli olarak işe alındığı öğrenildi.

Yaşanan trajik olay, okulda ve kentte büyük üzüntü yarattı.