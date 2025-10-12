PODCAST CANLI YAYIN
Gaziantep’te polis kural ihlali yapan motosikletliyi çarparak etkisiz hale getirdi

Gaziantep'te plakasını kapatarak, makas atarak ve abartı egzoz kullanarak trafikte ilerleyen motosiklet sürücüsünü, yaşanan kovalamaca sonucu polis ekipleri çarparak durdu. Sürücünün yakalandığı sırada motosikletin durduruluş şekliyle ilgili idari soruşturma başlatılarak ve İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talebinde bulunuldu.

Gaziantep'te aracının plakasını kapatarak, makas atarak ve abart egzoz kullanarak trafikte seyreden motosiklet sürücüsü, trafik polislerinin yaklaşık 3 kilometre süren kovalamacası sonucu yakalandı. Yakalanan sürücüye, dur ihtarına uymamak, yetersiz ehliyet, plaka kapatmak, abartılı egzoz gibi mevzuat hükümlerinden cezai işlem uygulandı. Olay sonrası yapılan incelemede söz konusu sürücünün daha önce de benzer mevzuat hükümlerinden

12 kez durdurulduğu ve 16 adet trafik para cezası uygulandığı tespit edildi.

Motosikletin durduruluş şekliyle ilgili idari soruşturma ve müfettiş talebi

Olayda motosikletliyi durdurmak isteyen polis ekiplerinin, ani manevra yapması sonucu yaşanan çarpışmayla motosikletin savrularak yol kenarındaki elektrik direğine çarpma anları da yer aldı. Olayda motosikletin durduruluş şeklinin mevzuata uygun olmadığı değerlendirildiğinden konuyla ilgili idari soruşturma başlatılarak ve İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talebinde bulunulduğu öğrenildi.

