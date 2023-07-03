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Gaziantep'te husumetli aileler birbirine girdi: 3 ölü 2 yaralı

Gaziantep'te husumetli aileler birbirine girdi: 3 ölü 2 yaralı
03.07.2023 11:18

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Gaziantep'te, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı. Olay sonrası silahlı kavganın yaşandığı mahallede özel harekat polisleri ve çevik kuvvet ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Olay, sabah saat 07.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında sabah erken saatlerde tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İki aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi olay yerinde öldü Silahlı kavga sırasında iki aile de birbirlerine ateş etti. Silahlardan çıkan kurşunların hedefi olan 5 kişiden İzzet Karakoç (40), Selman Çevik (32) ve Şahin Erşan (23) olay yerinde hayatını ka

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