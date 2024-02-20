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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024, 10:38 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024, 10:38

Gaziantep’te freni patlayan çekici ortalığı savaş alanına çevirdi: 6 aracı biçti

Gaziantep’te sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, freni patlayan bir çekici kırmızı ışıkta duran 6 otomobili biçti. Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Kaza Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Özdemirbey Caddesi, Boğaziçi Bulvarı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Servet D. İdaresindeki 27 R 5812 plakalı çekicinin freninin patlaması sonucu kırmızı ışıkta duran 6 otomobile çarptı. Freni patlayan aracın altına giren 27 AP 225 plakalı Tofaş marka otomobil ise kağıt gibi ezilirken, kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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