Galata Kulesi ve Kız Kulesi 2025'te ziyaretçi rekoru kırdı
Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 13:03
Galata Kulesi ve Kız Kulesi, 2025'te 1 milyon 197 bini aşkın ziyaretçiyle rekor kırdı. Etkin alan yönetimi ve restorasyon çalışmalarıyla iki simge yapı, kültür turizminin gözdesi oldu.