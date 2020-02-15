Futbol maçında duygusal görüntüler! Polis, görme engelli sporsevere maçı anlattı 15.02.2020 15:53

İstanbul'da dün akşam oynanan Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçını görme engelli Beşiktaşlı taraftara anlatan polis memurunun görüntüleri, sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi. Polis memuru Emre Bedir, örnek davranışıyla takdir topladı.

Süper Lig'in 22. haftasında dün oynanan Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasında görev yapan polis memuru Emre Bedir, örnek bir davranışa imza attı.

Karşılaşmada görev yapan Emre Bedir'in, tribünde maçı takip eden görme engelli siyah-beyazlı taraftara müsabakayı anlatması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Polis memuru Emre Bedir'in bu örnek davranışı, büyük takdir topladı.

MAÇI ÇOK İYİ TAKİP EDİYORDU

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli olan Emre Bedir, yaptığı açıklamada, maçta görme engelli taraftarın kendisine yakın bir yerde oturduğunu belirterek, "Oldukça heyecanlı bir taraftardı. Maçı çok iyi takip ediyordu. Atmosferi çok merak ediyordu ve sürekli soruyordu. Kadroyu, tribünleri, oyuncuların durumlarını soruyordu. Ben de elimden geldiğince anlattım. O esnada da video çekilmiş. Keşke Beşiktaş gol atsaydı da sevinci katlansaydı." diye konuştu.

BU, BİZİM İÇİN İNSANLIK GÖREVİ

Emre Bedir, maçta insanlık görevini yerine getirdiğini vurgulayarak, "Bunlar, olması gereken şeyler. Kardeşimiz mutlu olsun yeter. Bu, bizim için insanlık görevi." ifadelerini kullandı.